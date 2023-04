Festa Scudetto | divieto di sosta e di fermata attorno ai presidi ospedalieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono in corso le attività di organizzazione dell’ordine pubblico e della viabilità in occasione della possibiledel prossimo fine settimana. In attesa di sapere se la partita Napoli-Salernitana resterà in programma sabato o verrà spostata a domenica, in ogni caso il Comune di Napoli adotta, su richiesta della Questura, particolari provvedimenti in tema di viabilità. In particolare è stato chiesto di disporre ildie dicon rimozione coatta nel raggio di 300 metri daicon pronto soccorso. A seguito di ulteriore interlocuzione con la Polizia Locale iallertati risultano i seguenti: Ospedale del Mare, Ospedale Cardarelli, ...