Festa scudetto | De Luca | “Decidano in fretta su Napoli-Salernitana”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Credo sia doveroso da parte mia fare un appello caloroso alla responsabilità. E’ chiaro che la vittoria di un campionato è un evento straordinario, che inorgoglisce tutti quanti noi, che vogliamo e dobbiamo vivere con grande allegria. Dev’essere una grandissima. Se ci sarà senso di responsabilità sarà una grande, altrimenti può essere un grande problema”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo Dein vista delladello. “Ripeto – ha detto – l’appello che ho rivolto soprattutto ai ragazzi dei quartieri: grande allegria, grande, ma grande responsabilità. Soprattutto cerchiamo di non fare corse con i motorini sfrecciando in mezzo alla gente perché avremo migliaia di persone in piazza, ...

Spunta un megadi venti metri a Forcella. È l'idea degli abitanti e dei commercianti del quartiere, a cui ... Stamattina il risveglio tricolore aspettando laper il Napoli.Polemica del governatore con il Comune, poi l'appello alla responsabilità ai tifosi: "Devono essere giornate di gioia, mi piacerebbe un gemellaggio con la ...La Regione Campania ha preparato il piano sanitario in vista dei possibili festeggiamenti per la conquista delloda parte del Napoli. La matematica conquista del tricolore potrebbe arrivare ...

"Bisognera' dare il massimo e non sbagliare nulla contro la Salernitana". Parole di Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, a poche ore dalla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...