Festa scudetto | De Luca | «15 punti di primo soccorso dislocati in vari punti di Napoli»

' Non ho sentito il sindaco di Napoli Manfredi, sinceramente. Ci sono state riunioni in Prefettura a cui hanno partecipato i nostri tecnici, soprattutto sanitari e trasportistici. Arriverà in queste ...(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) Il Consolato Usa di Napoli allerta i viaggiatori statunitensi riguardo allaper lodel Napoli e al caos che è previsto si scateni in città per i ...... preparativi festeggiamenti vittoriaNapoli Calcio Il direttore dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, ha parlato durante la conferenza stampa di Vincenzo De Luca per ladel ...

Elmas, centrocampista del Napoli, nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli si è soffermato anche sui discorsi in spogliatoio circa la festa Scudetto ...«Non ho sentito il sindaco di Napoli Manfredi, sinceramente. Ci sono state riunioni in Prefettura a cui hanno partecipato i nostri tecnici, soprattutto sanitari e ...