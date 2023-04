Festa scudetto | a Napoli un finto Osimhen consegna volantini

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dell’attaccante delha la divisa azzurra, la famosa mascherina e la gialla tintura dei capelli, ma anche se non è l’originale, ormai è a tutti gli effetti l’dei negozianti e dei tanti avventori dello storico mercato Pignasecca, nel cuore di. Il ragazzo è stato assoldato per l’occasione, in piena fibrillazione, da uno dei negozianti della zona per distribuirepromozionali. Il, a cui in verita’ mancano almeno una decina di centimetri per raggiungere la statura del capocannoniere azzurro, è da giorni impegnato nel suo lavoro ed è diventato di fatto la mascotte del mercato, oltre ad offrirsi sorridente alle numerose richieste di selfie dei passanti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Commenta per primo Napoli si prepara per lae nell'euforia dellaspunta il ' funerale ' per le squadre avversarie. Nel quartiere di Case Nuove infatti è apparso, come testimoniato dalle immagini di Local Team , un cimitero ...L'Asl Napoli 1 Il direttore dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, presenta in conferenza stampa il programma sanitario per la. "Abbiamo messo in campo una rete di comunicazioni radio ...La città di Napoli prepara laa cui manca sempre meno. In attesa del piano di viabilità generale, la questura e il comune di Napoli hanno predisposto le prime misure. Per adesso i divieti riguardano la sosta e la ...

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, fa polemica in merito alla Festa Scudetto del Napoli. In conferenza stampa, infatti, si è espresso così: "Attendo richiesta formale da parte di qua ...Napoli si prepara per la festa scudetto e nell'euforia della festa spunta il 'funerale' per le squadre avversarie. Nel quartiere di Case Nuove infatti è apparso, come testimoniato dalle immagini di Lo ...