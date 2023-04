Festa Fiorentina | lo 0-0 basta per la finale con l’Inter

(Di giovedì 27 aprile 2023) Partita non bellissima al Franchi ma lane ha di più della volonterosa Cremonese. L'undici di Italiano controlla per 90 minuti e porta a casa il pareggio che vale l'accesso alla finalissima di Coppa Italia contro l'Inter, la prima dopo 9 anni

... Cabral e Nico Gonzalez ci provano, ma non centrano lo specchio della porta e alla fine èper il popolo viola che attendevano una finale dal 2014. La finale Il 24 maggio sarannoe ...... agli occhi del presidente Rocco Commisso rientrato a Firenze dagli Stati Uniti e dopo la consegna della maglia per le 100 presenze a Castrovilli e Bonaventura, parte subito forte lacon ...'Per la regolarità del campionato è necessario posticipare la partita tra Salernitana -già programmata per mercoledì 3 maggio al giorno successivo giovedì 4 maggio'. È quanto ...della...

Festa Fiorentina: fa 0-0 con la Cremonese e va in finale di Coppa Italia con l'Inter La Gazzetta dello Sport

E’ in finale di Coppa Italia, la Fiorentina. Appuntamento il 24 maggio, a Roma, contro l’Inter. Ottiene solo un pareggino, zero a zero, contro la Cremonese (uscita fra gli applausi del ...COPPA ITALIA - La Fiorentina pareggia 0-0 il ritorno della semifinale contro la Cremonese e, in virtù del 2-0 complessivo, vola in finale.