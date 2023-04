Ferrari | Vasseur furioso | la frase sul rinnovo di Leclerc e Sainz

Ad ogni modo, si tratta di un annuncio che ha colto in contropiede Frederic, soprattutto per le tempistiche con le quali è arrivato. Il team principal dellaha espresso anche un ...... tornando a rombare i motori della F.1 sul circuito cittadino di Baku con una serie di interrogativi, la maggior parte inerenti la. Alla vigilia della gara azera, Fred, team manager ...Ad Autosport: "Le prime gare per me sono state un disastro, ma sono molto fiducioso per il futuro e per le idee che ha in mente".'s Monegasque driver Charles Leclerc reacts in the paddock after retiring from the Bahrain Formula One Grand Prix at the Bahrain International Circuit in Sakhir on March 5, 2023. (...

Vasseur non sarà solo al muretto a Baku Laurent Mekies da ieri è ufficialmente destinato a prendere il controllo del muretto AlphaTauri in un futuro prossimo, verosimilmente nel 2024 dato che almeno s ...Alla vigilia del GP di Baku il Team Principal della Ferrari Vasseur ha parlato di Leclerc, della partenza di Mekies e degli sviluppi ...