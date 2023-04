Ferrari | altro addio doloroso | adesso è ufficiale | tifosi sconvolti

(Di giovedì 27 aprile 2023) C’è aria di burrasca in casa, Vasseur prepara la rivoluzione, fuori unpezzo grosso PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Nel mondo delle corse automobilistiche, le scelte e i cambiamenti sono all’ordine del giorno, ma alcune decisioni possono lasciare un segno indelebile nel cuore dei. È il caso dell’ultimoche Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Mekies, che inera direttore sportivo, andrà a ricoprire il ruolo di Tean Principal in Alpha Tauri al posto di Franz Tost. Un bel passo avanti in carriera. Unex ferrarista che diventa ...... venerdì 7 luglio all'Autodromo Internazionale Enzo e Dinodi Imola (BO) . La nuova ... e un puro credo: "tu usi la musica per averinvece per me è l'obiettivo finale". A giugno 2022 ...Dunque abbiamo un capo assoluto della Formula 1, due team principal, un direttore tecnico e moltomessi su con i resti " si fa per dire " della. Il comunicato con cui Alpha Tauri ufficializza l'acquisto di Laurent Mekies merita un gastroprotettore contro l'acidità di stomaco e anche ...

Ferrari, un altro stravolgimento: il direttore sportivo Laurent Mekies passa all’AlphaTauri Il Fatto Quotidiano

Il monegasco della Ferrari non sta vivendo un momento felice. La musica è diventata così un modo per elaborare le proprie sensazioni. Ma Charles assicura: "Non mi sento un artista" ...Insegue il primo podio stagionale l'equipaggio #51 della Ferrari 499P. A Spa Francorchamps il meteo si preannuncia freddo e piovoso, condizioni che possono produrre colpi di scena ...