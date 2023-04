Fermi tutti | torna Rula Jebreal E la spara abnorme su Elly Schlein

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ci son di quelle cose – servizi, alla lettera – che cominci a leggerli t’incazzi, poi arrivi in fondo e ti sorprendi a ridere anche di gusto, a crepapelle perché grondano umorismo involontario. La galassia Corriere intervista, siamo generosi, l’intellettuale, siamo garantisti,casualmente in occasione dell’uscita di un suo libro femminista e antifascista e già il titolo è tutto un programma, purissimo humour alla Woody Allen: “: già sento odio intorno a: temo violenze contro il team della nuova leader del Pd”. Eh? Scusa? Maddai. You can’t be serious, come diceva McEnroe al giudice di sedia. Violenze al team? Che team? Le sardine? I centri sociali? Gli anarchici di Cospito? Veramente, dal Pd c’è una fuga, un esodo biblico in ragione delle posizioni ...