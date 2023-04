FEFF 25 | i film di venerdì 28 aprile

Leggi su udine20

(Di giovedì 27 aprile 2023) La penultima giornata del Far EastFestival 25, oltre ad offrire appuntamenti imperdibili come la masterclass pomeridiana di Sua Maestà Johnnie To e il director’s cut di Nomad di Patrick Tam (pietra miliare della New Wave hongkonghese!), porta sotto i riflettori uno dei titoli più attesi della line-up: il kolossal giapponese The Legend & Butterfly di Otomo Keishi, a Udine in anteprima internazionale. Una grande (grandissima) storia di amore e di guerra dove le linee sentimentali si specchiano dentro il respiro epico e sanguinoso delle battaglie. Realizzato per commemorare il 70° anniversario della nascita della società di produzione Toei e ambientato nel Giappone del XVI secolo, The Legend & Butterfly cavalca sontuosamente tre decenni attraverso le vite complesse dei due protagonisti: il signore della guerra Oda Nobunaga (Kimura Takuya) e sua moglie Nohime ...