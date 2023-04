Federica Pellegrini è stata di parola | la regina di Pechino Express frequenta solo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 27 aprile 2023)non ha fatto realmente sconti a nessuno: la temutissima concorrente didi! Questa sera andrò in una nuova puntata di, il programma con tutto da Costantino Della Gherardesca da Enzo Miccio in cui tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo e nonconcorrono per arrivare fino all’ultimo tappeto situato in Cambogia. Il percorso avuto inizio in India che sin dal primo momento sono nate le prime alleanze e le prime antipatia. Stando a quanto hanno dichiarato le Attiviste, Giorgia Soleri eFabrizio, si era creato un vero e proprio triunvirato. A farne parte erano gli Italo americani, le Mediterranee e utilissima coppia eliminata quella ...