Farmaco anti Hiv rallenta “la progressione della malattia di Huntington e della demenza” Lo studio dell’Università di Cambridge

(Di giovedì 27 aprile 2023) Le problematiche neurodegenerative come lao ladisono caratterizzate da un accumulo di proteine tossiche nel cervello, per cui i trattamenti volti a contrastare i sintomi di queste condizioni dovrebbero promuovere o ripristinare la capacità naturale dell’organo cerebrale di eliminare tali sostanze. In un nuovopubblicato sulla rivista Neuron, i ricercatori delInstitute for Medical Research e dell’UK Dementia Research Institute presso l’Università dihanno dimostrato che unattualmente impiegato per contrastare il virus da immunodeficienza umana (HIV) potrebbe rispondere a questa esigenza. Il gruppo di ricerca, guidato da David Rubinsztein, ha somministrato il maraviroc a un modello murino per quattro ...