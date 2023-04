Farmaci | per Medicines for Europe serve nuova strategia industriale

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il ruolo centrale dell’industria dei medicinali fuori brevetto per il paziente si riflette chiaramente nelle intenzioni della proposta di revisione della legislazione farmaceutica presentato ieri dalla Commissione UE, che rispecchia anche le esperienze maturate in questi anni, sia con la pandemia che con la guerra in Ucraina. Manca ancora unaorientata a rafforzare il settoreo deifuori brevetto e a migliorare l’autonomia strategica dell’Unione nel settore sanitario, ma siamo pronti a lavorare con il Parlamentoo e gli Stati membri per rendere l’accesso aiequo e tempestivo e per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento nella catena produttiva una realtà in Europa”. Così Elisabeth Stampa, presidente di ...