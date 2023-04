Fantacalcio | 5 attaccanti da non schierare per il 32° turno di Serie A

(Di giovedì 27 aprile 2023) Manca appena un giorno dall’inizio della 32ª giornata diA. Dunque, eccovi 5da nonper questoPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Altro giro, altra corsa. LaA riscalda i motori in attesa di ripartire con il nuovodi campionato. Giornata diluita su quattro giorni che inizierà Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Kim: praticamente perfetto quando preso di mira daglijuventini. Non regala spazi e si concede anche qualche incursione offensiva (purtroppo senza successo, ma va premiata la volontà). ...Buongiorno 7 : Grande battaglia contro glidella Lazio e il colosso Milinkovic Savic. A parte qualche rischio nel finale, Buongiorno non sbaglia e tiene alto il muro. Patric 6,5 : Nel ...: Leao, Giroud, Origi, Rebic..it per Adnkronos

31ª giornata Serie A: 5 attaccanti da schierare al Fantacalcio Fantacalcio ®

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...In questo turno i centrocampisti potrebbero sorprendere. Ecco i consigliati per il fantacalcio per la 32a giornata.