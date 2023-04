Fancì Club | il nuovo marchio tra fiocchi | rose e trasparenze spopola sul web

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 27 aprile 2023) Life&People.it Indossare un abito e sentirsi femminili, sicure di sé, emancipate: per lo stilista ventiquattrenne Khanh Duy Tran, di origini vietnamite, è questa la ragion d’essere del proprio. Nato nell’annus horribilis, – il 2020 -, il brand si ispira al revival della moda anni 2000 e all’upcicyling – o riciclo creativo – e ha contagiato con la veemenza di un’epidemia i profili social delle celebrities più attente agli ultimi trend. La lista di fan include, tra le altre, Bella Hadid, Hailey Baldwin, Olivia Rodrigo, Doja Cat and Rosalía: tutte hanno sfoggiato il famigerato “Dress”. Più che un semplice abito, un concept: linee asimmetriche, orli ultra decorati e tessuti semitrasparenti sono accostati a leggeri volant, colori cangianti, pon-pon floreali, in un connubio ...