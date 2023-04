Famiglia Borsellino | Ora concentrarsi sul nido di vipere

(Di giovedì 27 aprile 2023) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Adesso è arrivato il momento disul 'di' di cui parlava Paolo... Si sono persi tanti anni preziosi. Ora, finalmente, c'è spazio per la verità storica". A dirlo all'Adnkronos è l'avvocato Fabio Trizzino, legale delladel giudice Paoloe marito di Lucia, la figlia maggiore del giudice uccisi in via D'Amelio, commentando la sentenza della Corte di Cassazione che ha definitivamente assolti i generali Mori, De Donno e il senatore Marcello Dell'Utri. Un mese prima di morire Paolo"appariva come trasfigurato, senza più sorrisi. Era provato, appesantito, piegato", aveva detto in aula il magistrato Massimo Russo, che collaborava ...

