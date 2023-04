Fabrizio Biggio | “Vi racconto il dietro le quinte di Viva Rai2” E poi mostra la sua “casa” rivedi la diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023)è impegnato sia in tv che a teatro. Ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 7.15 è al fianco di Fiorello nella conduzione del programma cult “”. Un programma di successo che vede alternarsi i grandi nomi dello Spettacolo e dello Sport.è stato ospite giovedì 27 aprile dalle ore 18 del talk Programma inFacebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e di FqMagazine. Nel talk condotto dac’è stato spazio anche per parlare di altri progetti. Infattisi è riunito con l’amico e collega Francesco Mandelli per ricreare il duo de I Soliti idioti. Dopo il tutto esaurito delle date di Torino, Roma, Milano e Bologna, ...