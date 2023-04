Fabio Testi | chi è | età | carriera | oggi | film | fidanzata | dove vive | amori | figli e foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 aprile 2023) È tutto pronto per il classico appuntamento in compagnia di Serena Bortone su Rai 1 nel salotto diè un altro giorno. La puntata disarà molto speciale e arriveranno in studio tanti ospiti inediti. Tra questi, anche il celebre attore. Si racconterà a cuore aperto dall’amore alla. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui! Chi è: età,è nato a Peschiera del Garda il 2 agosto del 1941 eha quasi 82 anni. Nel 1966 ha iniziato la sualavorando come controfigura per un celebredi Sergio Leone, ma è nel 1968 che riceve la prima ...