F1 | torna la Sprint Race come in MotoGP! Ma sono molto diverse | analogie | differenze e regolamenti

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) In cerca di spettacolo. In F1 i cambiamenti di regolamentoall’ordine del giorno e i motiviessenzialmente quelli di creare più incertezza in un contesto nel quale la Red Bull ha dimostrato una netta superiorità. Un tentativo di scompaginare le carte? Decisamente sì. E’ per questo che la F1 Commission e la FIA hanno formalizzato un nuovo format dei weekend con lapresente. Una modifica che nei fatti introduce una seconda sessione di qualifiche e riguarderà i sei appuntamenti in calendario con la corsa “veloce” nel fine-settimana. Un cambiamento che riguarderà l’imminente appuntamento a Baku (Azerbaijan), dal 28 al 30 aprile, oltre ai round in Austria, Belgio, Qatar, USA (Austin, non Las Vegas) e in Brasile.SI SVILUPPERÀ IL FINE-SETTIMANA IN F1? • Venerdì – Prove Libere 1 e ...