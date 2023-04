F1 | regolamento qualifiche sabato valide per la sprint race | come funziona la Sprint Shootout

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ildelledelper la griglia di partenza della: eccocon la nuova. Con la modifica del 25 aprile, ilè un giorno slegato dal resto del weekend nei sei appuntamenti con inserimento della, per questo è stato stabilitoal posto delle FP2, di fatto inutili perché fino allo scorso anno in regime di parco chiuso in seguito alledel venerdì, si disputi una nuova sessione di, ridotta nel formato e con undedicato, prende il ...