F1 | Leclerc | ' Io alla Mercedes? Nessun contatto per ora'

(Di giovedì 27 aprile 2023) "Siamo onesti, se parliamo di pista, la prestazione non è dove vogliamo che sia, le prime tre gare per me sono state un disastro". Charlesnon usa giri di parole per definire il via del suo ...

Charlesnon usa giri di parole per definire il via del suo mondiale: parlando con Autosport il ferrarista ha anche accennato ai rumors che lo riguardano e che lo vorrebbero vicino...Ha provato a fare proprio questo Frederic Vasseur, che ha parlato oggi in conferenza stampavigilia del weekend di Baku. 'è un pilastro' Il numero uno del muretto rosso, che aveva già ...Non solo Charlese Lewis Hamilton. Si parla anche del futuro di un altro campione, anche se il ... L'olandese infatti, attualmente legato con un lungo contrattoRed Bull che scade nel 2028, ...

Fiorello fa un appello alla Ferrari in diretta TV: sfotte Leclerc e si dimentica di Sainz Fanpage.it

Charles Leclerc ha un altro grande amore oltre alla Formula 1, quello per la musica. Il monegasco della Ferrari è un abile pianista, e non di rado mostra le sue capacità su Instagram. Ma Charles si è ..."Siamo onesti, se parliamo di pista, la prestazione non è dove vogliamo che sia, le prime tre gare per me sono state un disastro". (ANSA) ...