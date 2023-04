F1 in tv | GP Azerbaijan 2023 | programma Sky e TV8 | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo praticamente un mese di assenza torna lo spettacolo della Formula 1. Il Mondialeriparte infatti dal circuito di Baku, sede del Gran Premio cittadino dell’, in scena questo fine settimana, precisamente dal 28 al 30 aprile. Si tratterà di un appuntamento molto importante, non solo perché andrà in scena la prima Sprint Race della stagione ma anche per l’introduzione della cosiddetta shootout, qualifica in “formato ridotto” che determinerà la griglia di partenza della gara corta. Una novità che, secondo i responsabili, dovrebbe apportare nuova linfa sul versante dell’intrattenimento al mondo della F1 anche nella giornata di venerdì, solitamente meno accattivante dal punto di vista competitivo. Ma attenzione, a differenza dello scorso anno la classifica della Sprint Race assegnerà i punti ai primi otto piloti della graduatoria ma non ...