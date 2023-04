F1 GP Baku | ecco i nuovi orari con il nuovo format | programma e diretta tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 aprile 2023) Torna dopo diverse settimane di stop il Mondiale di F1 con il suo quarto appuntamento, quello con il GP di Azerbaigian 2023. A, però, ci si arriva con delle novità regolarmentari: si tratta del primo dei sei weekend in cui è prevista la gara sprint e dunque ilrivoluzionato. Si parte venerdì 28 aprile alle ore 11.30 con le prove libere 1, poi alle 15 le qualifiche ci permetterano di conoscere l’ordine di partenza della gara domenicale. Il sabato, quindi, sarà esclusivamente dedicato alla sprint: alle 11.30 le nuove qualifiche shootout e alle 15.30 la sprint race della durata di mezzora più un giro, mentre la gara vera e propria inizierà alle ore 13 di domenica 30 aprile. Latv è affidata a Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su NOW per gli abbonati. Le qualifiche e la gara ...