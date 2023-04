F1 GP Baku 2023 | Perez | “Problemi di Melbourne analizzati e risolti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 aprile 2023) “È stato un periodo di pausa molto positivo dopo le prime tre gare molto intense. Adesso lo sguardo è concentrato sul resto della stagione. L’ultimo sabato a? Il timore che anche in questo Gp possano esserci gli stessiresta. Ma è chiaro che i tantiche si sono manifestati in quell’occasione sono già stati. Stiamo mantenendo un ritmo molto alto, senza dare per scontato che gli altri team non possano colmare il gap con noi”. Così Sergio, pilota messicano della Red Bull, parla durante la conferenza stampa tenutasi alla vigilia del weekend diper il Gran Premio dell’Azerbaijan di F1. “L’obiettivo è chiaramente mantenere la posizione di vantaggio che abbiamo come scuderia in questo momento – ha proseguito il ...