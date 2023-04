F1 | GP Azerbaijan | Red Bull senza rivali a Baku | Ferrari dietro anche alle Mercedes

(Di giovedì 27 aprile 2023), 27 apr. - (Adnkronos) - Dopo quattro settimane di pausa, torna il mondiale di F1 con il GP di, quarto appuntamento del 2023. Si corre, quindi, sul circuito cittadino di, dove si terràla prima Sprint Race stagionale, con la nuova formula che prevedeuna qualifica dedicata, ovvero la Sprint Shootout. Max Verstappen è pronto a confermarsi ancora davanti a tutti: secondo gli esperti di William Hill e 888sport, infatti, il pilota olandese è favorito per la vittoria, rispettivamente a 1,36 e 1,40. Segue a distanza il compagno di scuderia Sergio Perez, a 5,50. Con tre terzi posti consecutivi, Fernando Alonso è stato fin qui l'unico a tenere il passo delle Red: un suo trionfo (che in carriera gli manca da dieci anni), oscilla tra 12 e 13. Decisamente più ...

Sulla "linea Vasseur", anche Sainz cerca un miglioramento della prestazione inrispetto ... Dovevamo identificare i punti deboli e di forza dei nostri avversari diretti,Bull in questo ......nella conferenza stampa piloti tenutasi alla vigilia del weekend di Baku per il GP d'... Abbiamo lavorato tanto in queste settimane, ma Ferrari,Bull e Aston sono tutte macchine veloci e ......stampa piloti tenutasi alla vigilia del weekend di Baku per il Gran Premio dell'. "Sono ... Abbiamo lavorato tanto in queste settimane, ma Ferrari,Bull e Aston sono tutte macchine veloci e ...

F1, GP Azerbaijan, Red Bull senza rivali a Baku, Ferrari dietro anche ... Il Tirreno

Baku, 27 apr. – (Adnkronos) – Dopo quattro settimane di pausa, torna il mondiale di F1 con il GP di Azerbaijan, quarto appuntamento del 2023. Si corre, quindi, sul circuito cittadino di Baku, dove si ...'Sono molto fiducioso per questo weekend', assicura il pilota della Mercedes BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) - 'Questa pausa è stata molto strana, ...