F1 | GP Azerbaigian 2023 | orari prove libere | programma | tv | streaming 28 aprile

(Di giovedì 27 aprile 2023) Archiviata ormai un’insolita pausa di quattro settimane nel mese di, la Formula Uno torna protagonista a partire da domani con il weekend del Gran Premio dell’, valevole come quarto round della stagione. A Baku andrà in scena la prima Sprint Race dell’anno e per l’occasione verrà anche introdotto un nuovo format soprattutto per la giornata di sabato. Rispetto al recente passato, verranno effettuate di fatto nell’arco del fine settimana due sessioni di qualifica e due gare. Domani, venerdì 28, si svolgeranno un turno dida 60 minuti ed una qualifica che stabilirà esclusivamente la griglia del Gran Premio domenicale. Sabato invece la FP2 verrà sostituita da una sessione che comporrà l’ordine di partenza della Sprint. Nonostante un layout ...

F1, Gran Premio d'Azerbaigian: le previsioni meteo Venerdì 28 aprile Cielo: nuvoloso, poi soleggiato Possibilità precipitazioni: 0% Temperature max/min: 19/22°C Vento: S 28 km/h, raffiche a 44

