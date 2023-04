F1 | Frederic Vasseur | “Charles Leclerc è un pilastro della Ferrari Addio Mekies? AlphaTauri aggressiva”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Mettere i puntini sulle i. Sono tante le chiacchiere che hanno accompagnato la vigilia del quarto weekend del Mondiale 2023 di F1. A Baku (Azerbaijan) il Circus si mostrerà in maniera un po’ rinnovata e il riferimento è al nuovo format del fine-settimana che prevede due sessioni di qualifiche, Sprint Race e GP. In altre parole, piloti e team non si annoieranno di certo. Sbadigli, poi, non ce ne sono soprattutto invisto che, tra arrivi e partenze, si continua a portare avanti l’opera di ristrutturazione del Reparto Corse di Maranello. A questo proposito, però, il Team PrincipalRossa,, ha voluto precisare alcuni aspetti particolarmente “caldi”. Il primo riguarda. Il pilota monegasco è stato oggetto di analisi negli ultimi giorni e secondo ...

Ad ogni modo, si tratta di un annuncio che ha colto in contropiede, soprattutto per le tempistiche con le quali è arrivato. Il team principal della Ferrari ha espresso anche un ...Infastidito invece il team principal della Ferrari: " Alpha Tauri è stata aggressiva , ora dobbiamo sederci e valutare i modi per l'uscita di Laurent. È un normale momento di ...Com'era inevitabile quindi,è stato assalito dalle domande dei giornalisti nel paddock di Baku Il caso Mekies 'È una grande opportunità per Laurent. Considerando anche che ho un buon ...

Gli attesi aggiornamenti previsti sulla SF-23 arriveranno a Miami, le trattative per il rinnovo di contratto di Charles Leclerc più avanti, quando Frederic Vasseur spera che la situazione tecnica sarà ...Tornano ad accendersi i riflettori sulla Formula 1 dopo quasi un mese di motori spenti, ma in cui il fermento non è di certo mancato. In queste settimane post-Australia abbiamo assistito infatti ad un ...