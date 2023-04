F1 | Charles Leclerc | “La pausa ci ha permesso di resettare e lavorare | sulle voci legate alla Mercedes…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023)si rimbocca le maniche in vista del suo fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, con la chiara intenzione di rifarsi dopo un inizio difficile. Dopo una lungasi torna in azione e, da Melbourne, si passa ad un altro tracciato cittadino come quello di Baku. Ci attende un weekend davvero frizzante con due qualifiche (una “shootout”) Sprint Race e gara. Il portacolori della Ferrari ama questo tipo di circuito e confida anche in questo per provare a mettersi alle spalle un avvio di campionato quanto mai complicato con due ritiri (guaio tecnico a Sakhir, errore suo al via in Australia) e una Ferrari decisamente lontana dcompetitività, sia delle imprendibili Red Bull e, spesso, anche da Aston Martin e Mercedes....