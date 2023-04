F1 Baku | weekend rivoluzionato | dove vederla in tv

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un mese di digiuno, per poi tornare in pista con novità importantissime e una vera e propria rivoluzione del format di gara. La Formula 1 torna a correre in Azerbaijan per il GP di, con un mese di “sosta” alle spalle dopo il GP di Melbourne in cui, ancora una volta, purtroppo la Ferrari è uscita con le ossa rotte. Ma in terra azera,tutti i team porteranno aggiornamenti alle monoposto per cercare di essere ancor più competitivi in una lotta mondiale che almeno per il momento sembra essere confinata tra i box della Red Bull, ci sarà spazio per la prima delle sei Sprint Race della stagione che mai come aè sotto la luce dei riflettori per la rivoluzione pensata dalla F1 Commission. F1 acon la nuova Sprint Race Tutti in pista a, ma non come sempre. Ilin ...