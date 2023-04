Ex Whirlpool | il sito di Napoli passa a Tea Tek | che succede ai lavoratori

I pannelli fotovoltaici sostituiranno le lavatrici. Lo stabilimento exdi Napoli Est viene affidato alla Tea Tek Group Spa . È l'esito della gara bandita nello ...per il trasferimento del...Il commissario straordinario del Governo della Zes Campania , Giosy Romano , rende noto che 'si è conclusa la procedura per il trasferimento del compendio produttivo exin Napoli alla ...Il commissario straordinario del Governo della ZES Campania Giosy Romano, rende noto che si è conclusa la procedura per il trasferimento del compendio produttivo exin via Argine a Napoli, assicurando l'occupazione all'intero bacino costituito da 312 unità lavorative. L'aggiudicazione è avvenuta in favore della Tea Tek Group spa. 'Sono stati ...

La nuova azienda proprietaria dello stabilimento di via Argine opera dalla sua nascita nei dinamici mercati delle Acque, delle Energie alternative e degli Impianti industriali.