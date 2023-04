Ex Whirlpool | Granisso Tea Tek | “Parte la sfida per Napoli e il Mezzogiorno”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Siamo in attesa del completamento delle procedure di assegnazione del complesso exdi. In queste ore veniamo travolti dall’entusiasmo e dell’affetto delle persone, e questo ci rende ancora più fieri del percorso appena iniziato”. Così Felice, ceo di Tea Tek Group all’indomani dell’assegnazione dell’insediamento produttivo all’azienda dadel commissario di governo della Zes Campania. “Vogliamo costruire un consenso largo insieme alle istituzioni e alle parti sociali intorno alla nostra proposta, consapevoli che questa non è solo ladi un gruppo imprenditoriale, ma una scommessa sul futuro economico ed occupazionale di tuttae del, sulle cui ...

Granisso (Tea Tek), 'grande entusiasmo,parte sfida ex Whirlpool' Agenzia ANSA

