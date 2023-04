Ex vincitore fa rivelazioni sull’Isola | ecco l’importanza di avere un coach

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 27 aprile 2023) Walter Nudo non è conosciuto da pubblico solo per essere un attore ma anche per essere stato il primo concorrente nella storia dei reality italiani a vincere sia Grande Fratello Vip che l’Isola dei Famosi. Nudo vinse la prima edizione dell’Isola, quando il programma andava in onda ancora su Rai 2, con la conduzione di Simona Ventura. E a proposito dell’Isola, visto che è attualmente in onda con nuovi concorrenti, Walter ha fatto alcune, spiegando al pubblico una delle figure più importanti in questo reality, che per lui ha avuto davvero un ruolo fondamentale. L’attore ha pubblicato un video sul suo profilo Tik Tok intitolandolo: Quello che non saidei Famosi. Potrebbe interessarti: Dove vedere il day time dell’Isola dei famosi Walter Nudo e la sua Isola: “Momenti in cui avrei voluto andarmene” L’Isola dei famosi vinta da ...