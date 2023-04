"Every Brilliant Thing" chiude la stagione al Teatro Municipale

Per la nostra rubrica "Si apre il sipario" Filippo Nigro. Visto da Max Ramezzana di Andrea MombelloThing (in chiusura della stagione cittadina), in scena giovedì 27 e venerdì 28 aprile alle ore 21 al Municipale (biglietti su VivaTicket e al botteghino le sere dello spettacolo), è un'...Il secondo spettacolo, in programma giovedì 4 maggio, sarà "Thing", scritto dallo scrittore britannico Duncan Macmillan nel 2013 e interpretato da Filippo Nigro. Lo spettacolo tocca ...... televisione, tante serie e teatro, sua grande passione, sintetizza il senso del coinvolgimento del pubblico nello spettacolo da lui codiretto e interpretato, "thing. Le cose per cui ...

Al Teatro Camploy lo spettacolo "Every brilliant thing" con Filippo Nigro VeronaSera

Sponsored: A month of incredible offers… Taking place from May 1st to 31st, JW Marriott Marquis Dubai’s Restaurant Month will allow guests to unlock a world of culinary delights with nine restaurants ...This felt like every one of those victories that propelled Forest all the way to Wembley and into the top flight ...