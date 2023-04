Evento speciale alla Sorgente Nossana per International Jazz Day

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ponte Nossa. Ancora vivo il successo delle quattro giornate di marzo, BergamoFestival celebra anche quest’anno l’Day con unin programma domenica 30 apriledi Ponte Nossa (ore 15:00; ingresso gratuito su prenotazione), realizzato in collaborazione con UniAcque, società che gestisce il servizio idrico della città di Bergamo e provincia. Ne sarà protagonista l’ensemble On The Bare Rocks and Glaciers del clarinettista Francesco Chiapperini, con Virginia Sutera al violino, Vito Emanuele Galantetromba, Andrea Ciceri al sax alto e soprano, Roger Rota al fagotto e Andrea Ferrari al sax baritono. On The Bare Rocks and Glaciers si rifà esplicitamente al mondo alpino, inteso ...