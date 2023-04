Esame di maturità superato | l’Inter vola in finale di Coppa Italia

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 aprile 2023)ci ha preso gusto e non si ferma più. L’dia pieni voti. E oltre al sogno dellaeuropea più importante si aggiunge anche l’obiettivo dellada vivere tutto d’un fiato in un ultima notte romana, la seconda in due anni. Il pugile dell’angolo blu vince l’incontro dei pesi massimi e stacca il pass per la finalissima del 24 maggio. Un colpo da biliardo di Federico Dimarco manda KO al primo round una Juve troppo arrendevole. È la prima volta che i nerazzurri vincono una semidicontro i bianconeri. Nei 5 precedenti tra le due squadre era stata sempre la Juve a spuntarla. Onana passa una delle serate più tranquille degli ultimi mesi, il trio difensivo che ...