Eros e Michelle finalmente insieme | la prima foto con il nipotino

... il piccolo Cesare , non è soltanto la gioia più grande di mamma e papà , ma anche, dei suoi nonnied. La conduttrice, infatti, molto spesso fa riferimento al nipotino sui propri ...Nei suoi scatti e racconti si vedono spesso il compagno Goffredo e anche nonna. Meno, invece, nonno. Il cantante è impegnato nel tour ma, come vi abbiamo anticipato, non dimentica ...E ora, la figlia diHunziker edRamazzotti, continua a raccontarsi sui social. E in questo caso il racconto riguarda proprio papà, il quale è stato ingiustamente e ingenerosamente ...

Aurora Ramazzotti, il dolce regalo di nonno Eros: «Mi pensa nei suoi viaggi» leggo.it

Chi più di un nipotino può portare gioia in famiglia Grazie all'ultimo arrivato in famiglia, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker stanno passando più tempo del solito insieme. I due, genitori della ne ...Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono riuniti e lo hanno fatto per dedicarsi all’attività di nonni. Hanno immortalato il momento con uno scatto social, mostrandosi sorridenti e felici col ...