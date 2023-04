Erdogan | il giallo sulla malattia e le smentite ufficiali «Notizie immorali sull' infarto»

Ecco l'uomo che potrebbe sconfiggeretra grano e armi: così studia da mediatore per il conflitto nel Donbass Il Paese dei condoni edilizi. Così il boom diha condannato la ...Da parte sua, il direttore delle comunicazioni di- Fahrettin Altun - ha pubblicato sul suo account Twitter alcune notizie riprese dai social secondo cuiieri ha sofferto un infarto ...Ieri ilè andato in onda in diretta tv: durante un'intervista Recep Tayyipha avuto un mancamento. Nel video che sta facendo il giro del web si vede il giornalista che lo intervistava ...

Il giallo sulla salute di Erdogan dopo il malore: la tv cinese parla di infarto, Ankara smentisce la Repubblica

Malore in diretta tv per il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, che ha dovuto cancellare tutti gli impegni elettorali. "In seguito ai consigli dei medici, oggi riposerò a casa", ha scritto ...Il partito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il suo servizio stampa hanno smentito le notizie circolate sui social secondo cui il malore accusato ieri sera dal leader turco sarebbe ...