Equitazione | Piazza di Siena 2023 | campa gara allargato | spariscono i corridoi laterali

(Di giovedì 27 aprile 2023) La 90ma edizione dello CSIO di Roma –di, è in programma dal 25 al 28 maggio: la grande novità delsarà il campo, grazie all’utilizzo di quelli che fino all’anno scorso erano i. Inoltre l’ingresso in campo sarà sistemato sul lato lungo del Casino dell’Orologio e non più su quello corto in Via Pietro Canonica. Spiega le novità lo chef de piste Uliano Vezzani al sito federale: “Le dimensioni sono passate a 150 metri di lunghezza e 66 di larghezza. Lo sforzo è stato notevole, da parte del Comitato Organizzatore, e il risultato è stato eccellente. Il campo più grande consentirà uno sfruttamento meno intenso del prato e quindi una tenuta migliore del fondo“. Cambieranno anche i percorsi proposti: “Le differenze saranno ...

... che partecipa all'attuale stagione di Formula Uno con un proprio team ottenendo tre podi consecutivi nelle prime tre gare del Campionato Mondiale, ha deciso di creare un legame diretto condi ...Che con Mariebelle ha 'staccato' un bel 75,583% che le è anche valso lad'onore nella classifica individuale dell'Intermediate A vinto da Rihards Snikus, suo avversario diretto nel Mondiale ...... un ostacolo presentato per la prima volta indi Siena nel 2021 e già allora non per tutti ... Ma le qualità che ha fatto vedere questo cavallo " perfetto per l'dell'amazzone azzurra " ...

Equitazione, Piazza di Siena 2023: dieci i Paesi partecipanti alla Coppa delle Nazioni. Gli avversari dell'Italia OA Sport

Svelati i Paesi partecipanti alla Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena 2023: nella gara a squadre del 90º CSIO di Roma – Master d’Inzeo, in programma venerdì 26 maggio, saranno in gara 10 formazioni ...Firmato con la Fise un accordo biennale. Aston Martin festeggerà il suo primo secolo di vita unendo il suo prestigioso marchio a Piazza di Siena in occasione della 90^ edizione dello CSIO (Concours de ...