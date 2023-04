Enrico Papi pronto a lasciare L’Isola dei Famosi “un gesto ha fatto arrabbiare i piani alti in Mediaset”

Leggi su biccy

(Di giovedì 27 aprile 2023)è una delle poche novità di questa edizione dedei, arruolato dacome opinionista al posto di Nicola Savino che è migrato su Tv8. Chiamare un conduttore che ha portato al successo numerosi programmi – anche in prima serata – e relegarlo al ruolo di spalla non è stata forse un’idea brillante e infatti, come sottolineato da molti,sembrerebbe scalpitare su quella poltrona. Poltrona che avrebbe accettato come “tassa da pagare” per raggiungere altri programmi. “Pare che questo impegno come opinionista didei2023, qualcuno bisbiglia, sia una specie di “tassa da pagare” per ottenere dell’altro in futuro” – ha scritto nero su bianco ...