Eni mostra al FuoriSalone il futuro dell’energia (che già c’è)

(Di giovedì 27 aprile 2023) Provate a immaginare uno degli spazi verdi più affascinanti di Milano trasformato in una innovativa tavola da gioco in dimensione reale, estesa su una superficie di 3.500 metri quadrati. Un percorso divertente in cui le pedine che camminano sulle centinaia di caselle illustrate dipinte di colori brillanti (circa 400) sono gli esseri umani. Le tessere sono disposte su un tracciato come se fosse un enorme gioco dell’oca. Queste caselle sono anche multimediali, tracciano un cammino che si snoda tra i sentieri di alberi e piante, creando effetti luminescenti e sonori che modificano lo spazio durante le ore del giorno. Quella appena descritta non è una scena tratta da un romanzo, ma la descrizione di una installazione che tutti possono vedere con i propri occhi all’Orto Botanico di Brera a Milano (dal 17 al 26 aprile). Si chiama Walk the Talk - Energia in movimento ed è stata realizzata da ...

L’installazione Walk the Talk – Energia in movimento, realizzata per Eni da Italo Rota e Carlo Ratti Associati all’Orto Botanico di Brera per il FuoriSalone 2023 (dal 17 al 26 aprile), è un percorso ...Eni e Snam guardano alla Slovacchia. Entrambe hanno firmato un Memorandum of undestanding con Spp, il più grande fornitore di energia del Paese per la cooperazione commerciale nei settori del gas e de ...