Elmas | «Se giochaimo domenica e la Lazio perde contro l’Inter | sicuramente vinciamo contro la Salernitana»

(Di giovedì 27 aprile 2023) A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Eljif. Il centrocampista del Napoli, durante la puntata di “Il Grande Tifoso” condotta da Carlo Alvino, ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Ti dico una cosa veramente, aspettavo solo che Zielo mi passa la palla e quando l’ha fatto ho visto che Victor andava aventi, e ho visto Jack e ho messo la palla perfetta. Io dico sempre a Jack che se gli faccio un assist, lui mi deve dare 500 euro». «Normale che parliamo della festa, tutti aspettiamo questo momento. Si tratta di una cosa incredibile perché non succede tutti gli anni di vincere uno scudetto. Normale che parliamo tra di noi perché anche noi non crediamo di aver fatto tutto questo. Veniamo da diversi paesi ed è una cosa incedibile da piccolo non pensavo di vincere uno scudetto. È incredibile e tante emozioni che rimarranno per sempre» «Sto mangiano tanto, ma ci sono ...