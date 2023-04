Elmas | Non mi aspettavo così tanti tifosi a Capodichino | contro la Salernitana gara tosta

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 27 aprile 2023) Eljif, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito le sue dichiarazioni: "Sto bene, finito l'allenamento e a breve andrò a casa. Io, Zielinski e Raspadori con la Juve? Siamo entrati nel modo e al momento giusto, ma anche tutti gli altri hanno fatto una bellissima. Vincere in casa della Juve è difficile ma sapevamo quanto fosse importante quella partita. Stagione straordinaria? Per me è normale. Festeggiamenti post Juve? Non me lo, non mi. Non immagino quando vinceremo ufficialmente come sarà. Sono contento che la città sia azzurra. Spalletti ci ha detto di pensare alla, dobbiamo giocare fino alla fine nonostante i punti di ...