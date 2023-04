Elly Schlein sempre più radical-chic posa per Vogue I vestiti? Ho un' armocromista L' ultima supercazzola

(Di giovedì 27 aprile 2023) La segreteria dem continua a stupire per le sue scelte. Dopo la cena vip nell'attico di Claudio Baglioni a Roma ai Parioli, la neo segretaria ha ancheto per. Tutto fin qui si sarebbe pensato di un segretario dei dem meno che vederlo innegli studi fotografici della rivista più famosa della moda mondiale.svela all’intervistatore un piccolo vezzo. "Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo", spiega, che continua: "A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un', Enricachio". Segui su affaritaliani.it

Dem che perdono un senatore e lo perdono in polemica con la linea 'massimalista' (copyright Borghi) diche starebbe portando il Pd a una 'mutazione genetica'. E non c'è solo questo. L'ex ...A convincere Conte è stata l'esigenza di intestarsi una battaglia politica in cui crede convintamente, insieme all'opportunità di smarcarsi in modo chiaro dal Pd di, che sul terreno del ...Sul Partito Democratico, invece, nessun segnale di avvicinamento ma parole nette sul nuovo corso targato: "La distanza col Partito Democratico è siderale. Mi pare si sia rifugiato su una ...

Ha nutrito dubbi a lungo. Poi Giuseppe Conte si è deciso a sostenere il referendum contro l'invio di armi in Ucraina. Fosse solo per ...