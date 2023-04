Elly Schlein posa su Vogue | “Seguo i consigli di un armocromista”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 27 aprile 2023) La prima segretaria donna del PD,, 37 anni, punta anche su stile ed eleganza personalizzata per rafforzare la sua leadership di sinistra. La cosa potrebbe apparire poco verosimile o, per alcuni, un vero e proprio scandalo. Considerato chesi è finora proposta all’attenzione dell’opinione pubblica quale giovane dirigente in prima linea per cose ben più concrete del suo modo di vestirsi, che ai più superficiali è apparso dimesso se non condizionato da uno stile stravagante. La segretaria del PD. Foto Ansa/Giuseppe Lami, il look e “l’armocromia“ Finoraha infatti parlato di diritti civili, eguaglianza sociale, difesa del lavoro, del salario minimo e dell’ambiente. Ma dall’intervista che ha rilasciato a ...