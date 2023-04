Elly Schlein posa per Vogue | “Ho un’armocromista”

(Di giovedì 27 aprile 2023) La segretaria del Pd: "A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale" “In generale dico sì ai colori e ai consigli di, Enrica Chicchio”. Cosìche,ndo per, svela nell’intervista di scegliere il suo abbigliamento, scelte che “dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo. A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale”. Sul suo sito Enrica Chicchio si presenta come image consultant e personal shopper. “Forte di un’esperienza lavorativa di 15 anni nel panorama dell’arte contemporanea, ho deciso di declinare il gusto estetico così maturato, nel settore che amo di più: quello dell’immagine”, scrive. Un servizio, come lo definisce lei, che “si rivolge a tutti coloro che decidono di affrontare un nuovo percorso personale di cambiamento o ...

Il senatore Enrico Borghi, eletto tra le file del Pd, ieri ha lasciato a sorpresa i dem per entrare in Italia Viva , a causa della "mutazione genetica" dovuta all'arrivo dialla guida della segreteria. Subito dopo l'annuncio del cambio di casacca, il deputato Pd Marco Furfaro ha definito a Sky TG24 la scelta come "incomprensibile". Ospite a Start, risponde ...Ha destato non poco scalpore e qualche polemica la nuova intervista rilasciata da. Nello stesso giorno in cui la segretaria del Pd sfilava in piazza con la bandiera tricolore, nel giorno della Festa della Liberazione, su una delle più famose tra le riviste di moda ...Chi È la consulente d'immagine della neo - segretaria del Pd,, che ne ha parlato in un'intervista a Vogue , presentandola come "un'esperta in armocromia". Abbonati per leggere anche ...

Il senatore Borghi sbatte la porta e toglie il disturbo. Una spina nel fianco in meno per la leader del Pd Elly Schlein.