Elly Schlein | il segreto anti-stress | Playstation e Radiohead

Leggi su agi

(Di giovedì 27 aprile 2023) AGI -si racconta tra passioni private e pubbliche battaglie, in un'intervista a tutto tondo a Vogue. Da quando è stata scelta per guidare il Partito Democratico il 26 febbraio – prima donna a ricoprire questo ruolo – la 37enne ex-europarlamentare già vicepresidente della Regione Emilia-Romagna ha concesso pochissime interviste, e nessuna ai magazine. Nell'intervista caratterizzata dalla semplicità e dal tono informale, la segretaria del Pd racconta così il suo successo politico: "Io provo semplicemente a guardare bene chi ho dav, quando parlo. In linea generale penso che dobbiamo riuscire a entrare in connessione con le persone che vogliamo rappresentare e dobbiamo farlo con un linguaggio inclusivo, che si rivolga a tutti e a tutte". Persta emergendo una nuova consapevolezza nella società e ...