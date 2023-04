Elisabetta Fabri | ceo di Starhotels premiata ai Quality Leaders Award

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un riconoscimento al progetto che ha saputo esaltare l’artigianalità italiana e nuovi talenti artistici emergenti C’è la passione per l’ospitalità e per la capacità di valorizzare il “bello” dell’Italia dietro al prestigioso premioassegnato a, CEO diGroup (sito web) da Forbes Italia. Rivolto solo ai migliori leader dell’imprenditoria del Belpaese, il riconoscimento ha premiato l’impegno nella promozione della bellezza e dell’Italian lifestyle nel mondo che l’imprenditrice ha saputo concretizzare con il progetto “La Grande Bellezza – The Dream Factory by”, un percorso (iniziato in pieno periodo pandemico) per esaltare la contaminazione virtuosa tra manifattura ed ospitalità del nostro Paese. Tra gli altri ...