Elezioni | Achille Antonaci in campo “Per Ponte”

I meno giovani di noi ricordano bene: seOcchetto e il suo Pds avessero vinto le Politiche ...una specie di preoccupazione legata alla possibilità che questa destra sovranista vinca leSono tre i candidati sindaco che si sfideranno per lecomunali a Silvi del 14 e 15 maggio. Con l'ufficializzazione delle liste al consiglio ... Gianni Di Febo, Monica Leonzi,...... eArdigò, in cui conobbi per la prima volta Roberto Ruffilli, intitolato " La terza fase e ... ma poi se ne era aperta una terza, una fase di stallo, con ledei "due vincitori" del ...

Elezioni Ponte, Achille Antonaci in campo al fianco di Corbo BeneventoNews24.it

Rinnovati i vertici di Federfarma e Sunifar, confermando Marco Cossolo e Gianni Petrosillo alla guida delle due organizzazioni per il triennio 2023-2026.Comunicato Stampa – Lista Per Ponte Grande folla alla presentazione ufficiale della lista ‘Per Ponte’ del candidato a Sindaco Giuseppe Corbo svoltasi domenica sera nello spazio antistante la sede elet ...