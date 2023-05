Ecomembrane S p A su Euronext Growth Milan

(Di giovedì 27 aprile 2023)S.p.A.: Borsa italiana dispone l’ammissione alle negoziazioni suLa Società cremonese, specializzata nella progettazione e realizzazione di gasometri per la produzione di energia verde, debutterà in Borsa venerdì 28 aprileS.p.A., (“”) Società leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, rende noto che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su(EGM), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato ...

All'Growth Milan focus su, nel giorno del debutto nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive. Il titolo ha guadagnato lo 0,41% a 8,535 euro . Le azioni della società ...Ottava ammissione su Egm in 2023, totale quotate sale a 197 . Debutto fiacco persuGrowth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle Pmi. Il titolo della societa', che opera nel settore delle energie rinnovabili e dei biogas, con uffici produttivi in ..., società cremonese attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, è sbarcata oggi suGrowth ...

Ecomembrane approda su Euronext Growth Milan Italia Informa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...