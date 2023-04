Ecco Il Gattopardo targato Netflix | sei episodi con un cast glamour e di talento Ma perché rifare un capolavoro?

... l'inizio delle riprese, a Roma, della serie tratta dal romanzo Ildi Giuseppe Tomasi di ...i ritratti dei protagonisti: LEGGI - Keira Knightley star della nuova serie Netflix intitolata ...In questi minuti la piattaforma di streaming on demand Netflix ha annunciato l'inizio delle riprese, oggi a Roma, della nuova serie tv de Il, remake del capolavoro di Luchino Visconti e basata sull'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il cast vede come protagonisti Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio Corbera, Principe di ...La sinossi de IlBasato su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, Ilè un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. ...

Le riprese della serie Il Gattopardo sono ufficialmente iniziate a Roma e Netflix ha condiviso le prime immagini dal set ...Le riprese sono iniziate oggi a Roma e dureranno oltre quattro mesi, e si svolgeranno tra la Capitale, Palermo, Siracusa e Catania ...