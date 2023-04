Eagle Pictures | le uscite in Home Video di Maggio 2023!

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tramite comunicato stampa,ha svelato tutte le più importantiinper il mese di2023 che portano il marchio alato: scopriamole insieme in questo articolo dedicatoè una delle case di distribuzione e produzione cinematografica italiana più conosciute da chiunque sia appassionato del settore nel nostro Bel Paese. Fra le grandi pellicole distribuite nel corso degli anni possiamo annoverare House of Gucci, Venom – La furia di Carnage, La Famiglia Addams e relativo sequel e molti, molti altri. Il mese disarà particolarmente ricco di novità in termini diDVD e Blu-Ray pere in questo articolo vogliamo ...

The Equalizer 3 - Senza Tregua sarà solo al cinema dal 30 agosto prodotto da Sony, distribuito da. La sinossi di The Equalizer 3: Senza Tregua recita: " Da ...... Amazon, Ambrosetti, AdSP del Mare Adriatico settentrionale, Autostrade per l'Italia, Camera di Commercio Venezia e Rovigo, Concessioni Autostradali Venete, Cassa Depositi e Prestiti,, ...... sempre al Duferco Lounge, con incontri dedicati al Tax credit e alla produzione e distribuzione cinematografica a cui interverranno, tra gli altri, il direttore esecutivo di...

Eagle Pictures, Tom Hanks e il cofanetto della serie cult Mare Fuori a maggio 2023 Everyeye Cinema

Il nuovo poster di Spider-Man: Across the Spider-Verse, dal 1 giugno solo al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.Ecco tutto quello che dovete sapere sulle nuove uscite home-video targate Eagle Pictures per il mese di maggio 2023.